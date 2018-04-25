Глава ГИБДД: безопасность детей должна стать трендом для родителей

#Научи ребенка ПДД - фотографии и видео с таким хештэгом вскоре можно будет встретить на всех социальных платформах, надеется глава ГИБДД России Михаил Черников. Он призывает родителей создать общественное движение за безопасность детей на дорогах и учить детишек правилам дорожного движения своим личным примером.

По данным ГИБДД, основными причинами, по которым дети – участники ДТП погибают либо получают травмы, являются нарушения правил проезда перекрестков в городе, а также превышение скорости и выезд на встречную полосу при движении по междугородним трассам. При этом практически повсеместное использование детских автокресел повлияло на статистику ДТП однозначно позитивно: только в 13% на момент аварии малыши перевозились вне специального детского сиденья.

Михаил Черников уверен, что лучший способ научить детишек исполнять требования дорожных правил – показать им свой личный пример. Соблюдение ПДД должно стать новым трендом для родителей. Начальник главка призывает взрослых присоединяться к общественному движению за безопасность детей и размещать положительные примеры поведения на дорогах в различных соцсетях – в Facebook, ВКонтакте и Instagram. Эти материалы могут публиковаться с хештэгом #Научи ребенка ПДД. Черников обещает, что в конце лета ГИБДД обязательно назовет авторов лучшего контента и отметит их подарками.