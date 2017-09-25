Жанну Левину назвали двойником Пугачевой

Пользователи Instagram назвали Жанну Левину, супругу Гарика Мартиросяна, двойником Пугачевой.

Поводом для этого послужил фотопортрет, который Левина выложила на своей страничке после веселой именинной вечеринки. С утра болит все, кроме головы, ее и фотографирую», - пошутила Жанна. А вот ее подписчики мигом заметили, что на этом фото Левина как две капли воды похожа на Аллу Борисовну в молодости.

Прочитав комментарии об этом, Жанна Левина сделала фотоколлаж и выложила его на страничке с шутливым описанием своей «похожести» на Примадонну. Причем среди общих для женщин черт она назвала не только любовь к юмористам (старому и молодому), но и назвала себя «женщиной, которая поет» в душе.

Поклонникам очень понравилось это сравнение. В комментариях они не только поздравили Жанну с отличным чувством юмора, но даже посоветовали ей выступать дуэтом с мужем.