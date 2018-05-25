Жанна Бадоева с супругом планируют ребенка

Несмотря на постоянные разъезды телезвезды Жанны Бадоевой, она всерьез задумывается об еще одном ребенке.

В рамках шоу «Орел и Решка» телеведущая побывала в различных уголках земли. Сейчас семья телеведущей живет в Италии, там Жанну застать просто невозможно. Участие в различных проектах заставляет звезду реже быть дома.

В Италию Жанна с детьми эмигрировали к ее мужу бизнесмену Василию Мельничину. Бадоева, отметила, что вариантов стран для переезда было очень много. Остановились на Италии, так как поняли, что бизнесмен может потерять больше, чем телеведущая при перезде.

Жанна призналась, что счастлива в браке. Они с супругом планируют завести общего ребенка. Сам Василий на этом не настаивает, они не строят грандиозных планов на будущее. Бадоева рассказала, что если у них выйдет, то обязательно родят, если нет – так нет.

На данный момент у Жанны двое детей: Борис (21 год) и Лолита (14лет). Дети уже достаточно взрослые, но раньше Жанну очень беспокоил тот факт, что она с ними редко видеться. Работу она любит, поэтому не смогла бросить.

В семье Жанны и Василия отношения гармоничны, даже нечастные встречи этому не являются помехой. Сейчас Жанна руководит собственной программой на тему путешествий, которая выходит на Первом канале. Она признается, что очень счастлива.