Валерия рассказала подробности песенного скандала на миллион долларов

Композитор Максим Иванов, несколько лет пытавшийся взыскать с Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина миллион долларов, не только не получит вожделенных денег, но и оплатит судебные издержки. Об этом знаменитая певица сообщила в своем Instagram.

По словам Валерии, неприятности начались после того, как она исполнила на концерте в лондонском Royal Albert Hall песню «По серпантину». Малоизвестный композитор Иванов посчитал, что успехом певица обязана именно его музыке. Несколько лет он пытался через суд не только взыскать более миллиона долларов с певицы и ее продюсера, но и угрожал добиться решения суда о запрете исполнения Валерией этой песни.

В результате судебной тяжбы, длившейся несколько лет, в этой истории были расставлены все точки над «и». Помог в этом друг семьи Валерии и успешный адвокат Сергей Жорин. Кунцевский суд Москвы полностью отклонил ходатайство о запрете исполнения песни и обязал истца выплатить компенсацию за юридические услуги. Кроме того, ранее Замоскворецкий суд поддержал Валерию и ее мужа в том, что композитор вообще не имеет авторских прав на этот хит. Как рассказал адвокат звездной пары, Иванов действительно предложил Иосифу Пригожину свою музыку. Причем изначально был готов отдать ее бесплатно, однако продюсер певицы настоял на официальном контракте и отчислении авторских процентов. Однако после того, как к песне были написаны слова, музыку пришлось переделывать. А поскольку Иванов не принимал в этой работе никакого участия, то по закону никаких прав на конечный вариант песни он не имеет.

В своем блоге Валерия не сдерживала радость от окончания затянувшейся судебной эпопеи и тепло поблагодарила своего друга и адвоката за помощь. «Браво, Серега!» - написала она.