Киркоров и Пригожин помирились после скандала из-за Валерии

Король Российской эстрады Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин помирились. Этой новостью поделился Максим Галкин в своем Instagram аккаунте.



Примирение двух звезд произошло во время подготовки концертного зала для премии «Муз-ТВ». В сторис Instagram Максима Галкина запечатлен этот момент. Филипп Бедросович поздравил Пригожина с юбилеем свадьбы и уточнил, есть ли у Иосифа Игоревича претензии к нему. Пригожин, ответил, что их нет и они пожали друг другу руки.

Ранее Киркоров в одном из интервью со светской львицей Ксенией Собчак, сделал неоднозначное заявление о том, что Пригожин ради популярности готов облить Валерию тем же, чем обливались в клипе на песню «Ибица» Киркоров и Басков. Продюсера очень возмутило это заявление. Он ответил, что никогда бы так не поступил со своей супругой, ведь он ее очень любит. Он счел, что певец неравнодушен к его супруге и, возможно, так выражает свои чувства к ней.

Недавно Валерия и Иосиф Пригожин отметили пятнадцатилетие со дня их свадьбы. Они с радостью и трепетом рассказали об их истории знакомства и поблагодарили всех, кто разделил с ними этот день.