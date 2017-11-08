Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии «Муз-ТВ»

Иосиф Пригожин отметил, что его докучает безумная фанатка.

В интервью продюсер поделился волнительной для него ситуацией. Пригожин признался, что его преследует фанатка. Он рассказал, что она омрачила ему концертный номер, выскочив на сцену во время выступления его супруги Валерии и Егора Крида. Фанатка следит за ним, скрывая свое имя. Продюсер не представляет, как от нее можно отделаться.

Совсем недавно Иосиф Пригожин получил награду в номинации «Лучший продюсер десятилетия». Позже он добавил, что этот приз для него очень ценный, ведь он посвятил этому делу 32 года.

После вручения премии, продюсер опубликовал фото в своем микроблоге. Как зачастую бывает, публика реагирует на все по-разному. На этот раз тем, кто плохо отзывался о премии «Муз-ТВ» Иосиф Пригожин отвечал в очень грубой форме. Фолловеры продюсера сочли, что он близко к сердцу принимает критику от незнакомых ему людей.

Многие стали спрашивать о его нынешних отношениях с Филиппом Киркоровым, ведь у них был конфликт из-за Валерии. Но Пригожин заверил, что серьезной ссоры между ними нет. Ведь они оба чересчур эмоционально реагируют на слова.