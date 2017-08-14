«Марш равенства» в Киеве продолжался 20 минут

Около 20 минут продлился «Марш равенства», организованный сегодня в Киеве защитниками прав ЛГБТ-меньшинств. За время акции украинская полиция пресекла 7 попыток ее срыва, были задержаны около шести десятков нападавших.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, около 150 человек перекрыли дорогу шествию на одном из перекрестков по маршруту следования и попытались остановить колонну. Полицейские сначала попросили их отойти, потом попытались оттеснить в сторону. В ответ противники шествия воспользовались газовыми баллончиками против полицейских. Самых рьяных нарушителей задержали. Сообщается, что в стычках пострадали пятеро полицейских.

Кроме этой, по маршруту следования гей-парада возникали и другие стычки. Акция продлилась в общей сложности около 20 минут и финишировала на площади Льва Толстого.

В этом году в «Марше равенства» должны были принять участие не только украинские представители секс-меньшинств, но и зарубежные гости, дипломаты и даже депутаты Европарламента. Последние, кстати, призывали украинского президента Петра Порошенко присоединиться к шествию. Правда, Порошенко на «Марше» так и не появился. В голове колонны шли дипломаты из посольств Канады и США в Киеве. Рядом с ними находился Сергей Князев, возглавляющий Национальную полицию Украины.