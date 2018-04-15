Анита Цой разоблачила мошенников, взломавших аккаунт ее сына

Анита Цой успокоила поклонников, лично опровергнув информацию об ужасном ДТП с ее участием. Она также возмутилась поступком хакеров, взломавших страничку ее сына и распространивших по Сети эти измышления, чтобы нажиться на доверчивых поклонниках певицы.

15 июня на страничке Сергея Цоя-младшего во ВКонтакте появился пост, в котором он сообщал о том, что Анита после серьезного ДТП находится в больнице, ей собираются делать операцию. Однако средств на лечение не хватает, поэтому сын якобы обращается ко всем поклонникам с просьбой помочь деньгами. Акцент при этом был сделан, на то, что самый быстрый способ перечислить средства – пополнить телефон.

Пока друзья и поклонники звезды оправлялись от шока, певица в тот же день опубликовала свой пост с опровержениями. Она заявила, что страничка ее сына была взломана, и не просто хакерами, а настоящими мошенниками. Анита подтвердила, что с ней все в порядке, и попросила «не вестись» на подобную информацию.

Успели ли мошенники получить свой «навар» от поклонников певицы, не известно.