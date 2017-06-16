Пугачева нежно поздравила мужа с днем рождения

Максим Галкин сегодня принимает поздравления с 42-летием. В его Instagram утром появилось фото, на котором артист запечатлен в смокинге и морской фуражке с надписью «Лучше всех!» и поздравлениями. Практически одновременно нежные слова супругу опубликовала на своей страничке и Примадонна.

Алла Борисовна была не слишком многословной, опубликовав фото мужа с подписью «С днем рождения, мой любимый!». Но ей помогли многочисленные фанаты и поклонники. Они от души поздравили именинника, пожелав ему счастья, любви и удачи, и попросили Максима беречь жену и детей, которым он так нужен.

К слову, многочисленные друзья семьи говорят, что супруги с удовольствием балуют друг друга приятными сюрпризами. Например, именно Алла Борисовна собирала по одной песни, которые накануне дня его рождения презентовала Максиму. Потом они вместе записали их в студии. В результате вышел целый альбом, песни из которого до сих пор с удовольствием слушают россияне – это и «Холодно», «Будь или не будь» и другие.