Поклонники горячо обсуждают возможную беременность Меган Маркл

Возможно, в самом скором будущем британский королевский дом ожидает очередное пополнение – фанаты новоиспеченных супругов принца Гарри и Меган Маркл вовсю обсуждают возможную беременность молодой герцогини.

О том, что герцогиня Сассекская скоро станет матерью, рассказала прессе одна из ее приятельниц. По ее сведениям, принц Гарри очень рад своему будущему отцовству. О скором пополнении в семье брата первыми якобы узнали старший принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Позже новость сообщили принцу Чарлзу и Елизавете II.

Косвенное подтверждение радостной новости поклонники молодой пары нашли на плане будущего родового гнезда герцога Сассекского и его супруги. Поместье Котсуолдс сейчас реставрируют. Недавно принц Гарри разрешил опубликовать план своего обновленного дома. Внимание фанатов привлекла не столько планировка великолепного особняка, сколько небольшое изображение женщины с детской коляской на переднем плане. Этот рисунок посчитали ненавязчивым намеком на скорое пополнение в семье младшего британского принца.

Теперь поклонники молодой пары с нетерпением ждут официального сообщения королевского двора, которое подтвердит их догадки.