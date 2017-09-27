Женщины Саудовской Аравии отметили снятие запрета на вождение массовыми заездами

Сегодня в полночь в Саудовской Аравии вступил в силу королевский указ, который дает женщинам право садиться за руль авто. Сами «виновницы торжества» считают, что нововведение войдет в историю королевства … и говорят о домашней экономии на водителях.

Отмену запрета женщины Саудовской Аравии отметили массовыми заездами в нескольких крупных городах страны. Одной из первых за руль села принцесса Рим аль-Валид бен Таляль, прокатив по Эр-Рияду своего отца, племянника короля принца аль-Валида, и детей. Позже принц опубликовал видео этой поездки в социальных сетях.

Исторический указ, разрешивший женщинам управлять наземным транспортом, король страны Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд подписал еще осенью прошлого года. С тех пор в стране шла подготовка к его исполнению, открылись автошколы и курсы для женщин. Кроме того, в стране приняли несколько законов, которые должны защитить женщин-водителей от посягательств во время самостоятельных выездов.

Многие считают, что принятие революционного закона стало возможным в том числе и благодаря влиянию наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, который ранее публично высказывался о равенстве мужчин и женщин.

Саудовская Аравия оставалась единственным в мире государством, которое под страхом сурового наказания запрещало своим жительницам садиться за руль.