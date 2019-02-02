В Саудовской Аравии научились весело проводить время

Предпоследним модным объединением в Йедде, втором городе Саудовской Аравии, является Передозировка (Overdose). Название столь же провокационно (и неоднозначно), как и реформы, проводимые в стране.

Внутри музыка на полную громкость (некоторые вечера с живым диджеем) и смешанная публика (мужчины и женщины) отражают изменения, приведенные в движение властями. Преодолевая суматоху, предложение, написанное на задней стенке, расставляет все по местам: «кофеин - мой любимый наркотик» (алкоголь по-прежнему запрещен).

Впервые посетитель, возможно, не будет впечатлен, но любой, кто знал Саудовскую Аравию до того, как король Салман вступил на престол и передал бразды правления своему сыну и наследнику Мохамеду бен Салману, заметит разницу. Царство пустыни кипит.

В то время как мир сосредоточен на убийстве журналиста Джамала Хашогги, заключенных в тюрьму активистов по защите прав женщин или молодых женщин, убегающих из страны, проводится беспрецедентный социальный эксперимент.

На протяжении десятилетий саудовское общество питалось пуританской и непримиримой интерпретацией ислама, под предлогом которой моральная полиция навязывала сегрегацию по признаку пола и считала греховной самый невинный досуг.

Сегодня жители Саудовской Аравии имеют доступ к концертам и шоу международных артистов, таких как Мэрайя Кэри, Дэвид Гетта, Андреа Бочелли или Circo del Sol, и к спортивным событиям, таким как недавняя гонка Формулы Е.