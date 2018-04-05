В Москве найден «брат» питерского «моста глупости»

Оказывается, в Москве есть свой собственный «мост глупости», который не «уступает» своему питерскому собрату. Интернет-пользователи вовсю обсуждают фото, на которых видна пострадавшая от московского моста «Газель».

Питерский «мост глупости» прославился далеко за пределами родного города благодаря тому, что из-за маленькой высоты под ним не могут проехать «газели» с тентом. Тем не менее, водители грузовичков упорно не желают этого признавать и продолжают попытки протиснуться под путепроводом, не смотря на яркие баннеры с предупреждением. Сейчас на его «счету» уже 151 поврежденный автомобиль.

Но оказалось, что недалеко от Савеловского вокзала в Москве есть свой такой мост. Он железнодорожный, и расположен на улице с прямо-таки говорящим названием Складочная. Его высота – всего на 20 сантиметров больше 2 метров, а это на полметра меньше габаритов стандартной «Газели». Чтобы предупредить возможные серьезные аварии, мост обрамлен трубами. Тем не менее, желающие рискнуть все равно находятся – недавно пользователи выложили в Сеть фотографии, на которых видна «сложившаяся» под московским мостом «Газель».

Сколько автомобилей уже успело пострадать под московским «мостом глупости», не известно. Но помнить о мосте – карлике водителям будет не лишним.