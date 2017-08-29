The Slow Mo Guys показали столкновение грузовика с мостом в слоу-мо

На популярном видео-хостинге YouTube появилось видео, на котором энтузиасты и ведущие шоу The Slow Mo Guys запечатлели на слоу-мо того, что происходит с грузовиком при ударе о перекрытие моста.





Канал на YouTube под названием The Slow Mo Guys битком набит видео, где самые разные вещи показаны в замедленной съемке. Ведущие шоу решили поэкспериментировать и посмотреть, что будет, если столкнуть грузовик и низкий мост. Эффект превысил их ожидания - контейнеры, установленные как имитация моста, пробили контейнер фургона и буквально разорвали его. Благодаря замедленной съемке, можно понять, что такая авария не только повреждает автомобиль снаружи, но и деформирует саму конструкцию, что гораздо хуже.



Напомним, в Санкт-Петербурге есть мост, который как по магии приманивает водителей грузовиков "ГАЗель". Все дело в том, что он очень низкий (2,7 метра), поэтому на нем висит большая табличка с надписью "Газель не проедет", но много кто не верит и решает самостоятельно убедиться в высоте моста. Недавно мост праздновал юбилейную 140 "ГАЗель", которой "снесло крышу".