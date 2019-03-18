Объявлены итоги работы Крымского моста за год

Специалисты отметили наибольшее колличество туристов, которые пересекли Крымский мост, оно выросло до 40%. Общее число автомобилей проехавших по мосту, составляет 5 миллионов, что в три раза превышает прошлогодние результаты. Число средств, сэкономленных на его возведении, составило миллиарды рублей.

Даже частые штормы, которые создавали значительные проблемы, не повлияли на дееспособность моста, целый год он бесперебойно работал в обычном режиме. Как сообщает губернатор Севастополя, возведение Крымского моста стало большим толчком для выполнения других сложных планов.

Специалисты, контролирующие завершающий этап строительства Крымского моста поделились цифрами потраченных материалов, так по подсчетам, на постройку ушло более 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. За год, через мост проехало 500 тысяч грузовиков и 70 тысяч автобусов. Считается самым длинным мостом в Европе и России.

Мост сейчас служит не только в целях туристического коридора в Крым, но и как один из главных путей товарооборота, поскольку раньше это было проблематично из-за сложностей с паромной переправой.

На данный момент считается самым длинным мостом в Европе и России.