Крымский мост будет два года под надзором компании «Мостотрест»

Электронный аукцион по получению контракта на обслуживание Крымского моста был признан не действительным, так как была подана только одна заявка.

Заявку подала компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест», которая и получила контракт на обслуживание Крымского моста в силу единственного поставщика услуг. Подписав контракт, компания взяла обязательство качественно обслуживать автомобильную часть моста, протяженностью в 19 километров. Контракт был заключен на два года. Цена подписанного контракта составляет около 890 миллионов рублей.

По контракту, компания будет держать под надзором не только мост, но и 40 километров ведущие к мосту. Компания «Мототрест» обязана следить за состоянием дороги, соответствуя всем стандартам. Также закупать необходимые материалы для содержания и устранения несовершенств от естественного износа дороги. В стоимость услуг входит ликвидация последствий возможных ДТП. За несоблюдение условий контракта предусмотрены штрафы.

Ранее было известно, что компания «Монотрест» получала аналогичный контракт стоимостью до 500 миллионов рублей в прошлом году. Открытие Крымского моста для автомобилистов состоялось в 2018 году, на декабрь 2019 года запланировано открытие железнодорожного пути.