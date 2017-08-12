Бузова угодила в скандал из-за невозврата денег зрителям за отмененные концерты

Ольга Бузова оказалась в эпицентре скандала из-за того, что зрители не могут вернуть деньги за билеты на ее отмененные концерты. Вместо денег певица предложила фанатам помощь юристов из своей команды.

Ольга Бузова должна была выступить в Новосибирске и Нижнем Новгороде, однако оба концерта отменили. В Новосибирске якобы мероприятие сорвалось потому, что из-за отсутствия должной рекламы (ее, якобы «забил» футбол) продали слишком мало билетов. Причины срыва концерта в Нижнем не сообщались. Однако ни в одном, ни в другом городе поклонники Ольги не смогли вернуть деньги за билеты, а это ни много ни мало от 700 до 3000 рублей.

Представители звезды возлагают ответственность за это на организатора концертов, некоего Алексея Прокопьева. Новосибирские фанаты рассказали, что после обращения в билетному оператору «Кассир.ру», у которого они покупали билеты, и в полицию им предоставили информацию, что средства перечислили Прокопьеву. Именно с ним и предлагают судиться несостоявшимся зрителям. Поскольку некоторые фанаты просто не имеют возможностей обращаться в суд, команда Бузовой предложила им помощь своих юристов. Кроме того, в своем блоге певица извинилась перед поклонниками из нижнего Новгорода и рассказала, что ее юротдел работает над возвращением денег. Так что билеты можно будет вернуть в ближайшее время, успокоила она.