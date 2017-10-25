Китайские власти хотят заставить своих звезд честно платить налоги и умерить аппетиты к роскоши

Китайские власти полны решимости заставить своих селебрити показать все свои доходы и отучить их от слишком роскошной жизни. Недавно в стране вышел специальный циркуляр, созданный сразу несколькими официальными ведомствами. В их числе – налоговая служба Китая и управление по связям с общественностью центрального комитета коммунистической партии.

В документе говорится, что непомерные затраты на гонорары звезд негативно сказываются на развитии кинематографа и телевидения страны. А теневые доходы лишают государственную казну законных поступлений.

Это не первая попытка отучить китайских артистов и звезд шоу-бизнеса от излишне роскошного образа жизни. Сейчас в Китае действуют законы, согласно которым топ-звезды не могут получить больше 70% от бюджета, который выделен на все гонорары. А сами гонорары не должны стоить больше 40% от общих затрат на производство. Кроме того, государственные фонды не имеют права финансировать рекламу или развлекательные шоу, производство кинолент или сериалы для ТВ.