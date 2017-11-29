Герцогине Кембриджской придется отказаться от спортивных соревнований из-за королевского запрета

Кейт Миддлтон вынуждена пропустить нынешний благотворительный лондонский марафон. Ее Величество королева запретила герцогине Кембриджской, а также другим членам монаршей семьи участвовать в мероприятии из соображений безопасности.

Герцогиню Кейт по праву называют самым спортивным членом английского королевского дома. Со студенческих лет она постоянно занималась спортом и участвовала в различных соревнованиях. Причем спортивные интересы Кейт весьма разнообразны – ее не раз замечали на волейбольной площадке или теннисном корте, она играет в хоккей и катается на лыжах. Однако главной страстью молодой герцогини является бег.

Даже выйдя замуж, герцогиня Кембриджская не уменьшила свою спортивную активность. Несколько лет подряд она принимала участие в марафонском забеге в Лондоне, чтобы поддержать благотворительную организацию в ее борьбе за психическое здоровье людей. Кейт Миддлтон не только лично выходила на старт, но и неоднократно публично ратовала за здоровый образ жизни, своим примером вдохновляя тысячи людей. Жена принца не оставила спорт даже после того, как во второй раз стала матерью.

Однако в этом году Елизавета II запретила членам своей семьи участвовать и даже посещать лондонский марафон. Сделано это по соображениям безопасности: якобы свадьба младшего внука королевы, а также рождение маленького принца Луи привлекли столько внимания ко всем королевским особам, что теперь поклонники буквально осаждают резиденции королевской семьи. А это ставит безопасность монархов под угрозу.

Кроме того, некоторые английские СМИ сообщают, что герцогине Кейт запретили не только выступать, но и просто тренироваться. Этот факт очень разочаровал ее поклонников, которые считают, что жизнь без спорта вряд ли пойдет на пользу молодой герцогине.