Вражда молодых герцогинь выводит из себя британских принцев

Вражда двух молодых герцогинь, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, сводит с ума их мужей – принцев и будоражит умы многочисленных поклонников молодого поколения семейства Елизаветы II.

Британские и американские таблоиды давно подозревали герцогиню Кембриджскую в неприязни к будущей родственнице, которая только усилилась после свадьбы Гарри и Меган. Хотя на публике все члены семейства ведут себя сдержанно и дружелюбно, говорят, что жена старшего внука успешно настраивает королеву против жены младшего. Однако в последнее время Кейт много времени проводит с детьми, выполняя больше семейных, чем королевских обязанностей. А Меган, не обремененная пока детьми, заводит новых друзей при дворе и посещает многочисленные светские мероприятия.

Новым витком раздора, по словам источников при дворе, стал «квартирный вопрос» королевского семейства. Совсем скоро принц Гарри и его жена получат собственные апартаменты в Кенсингтонском дворце. И хотя жить они будут прямо напротив Уильяма и Кейт, совместных теплых семейных вечеров братьям ждать не стоит. Источники поведали таблоидам, что герцогиня Кембриджская в гневе от того, что ее бездетная соперница получит квартиру на одну спальню больше, чем семья Кейт.

Пока молодые герцогини борются за влияние и популярность при дворе, их мужья прилагают огромные усилия, стремясь их помирить. Принцы в бешенстве от такого раздора в семье, однако их усилия пока что остаются тщетными, утверждают западные издания. Впрочем, в одном герцогиня Кейт уж точно не уступит младшей невестке. Дело в том, что по своему положению она стоит выше, чем Меган. Так что как бы ни старалась, герцогиня Сакссекская по-прежнему будет обязана кланяться герцогине Кембриджской и ее супругу.