Герцогини Кейт и Меган мило поболтали в Уимблдоне

Не словом, а делом молодые герцогини развеяли упорные слухи о взаимной неприязни. Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет без своих мужей.

Вчера герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская вместе появились на трибунах Уимблдона. Жены британских принцев пришли поболеть за американку Серену Уильямс, которая выступала в финале женского турнира. Известно, что Меган Маркл дружит с Уильямс, и даже приглашала теннисистку на свою свадьбу. А спортивная герцогиня Кейт – частая гостья на кортах Уимблдона, она посещает соревнования практически каждый год.

Молодые герцогини выглядели прекрасными и счастливыми. Кейт Миддлтон, которая спустя три месяца после родов младшего сына находится в прекрасной форме, появилась на публике в женственном белом платье в горох. Ее невестка – в свободных белых брюках и рубахе в полоску. Но главное, наперекор всем слухам, герцогини болтали и смеялись, живо обсуждали перипетии матча. Все, кто увидел их в королевской ложе кортов, пришли к выводу, что Кейт и Меган сумели неплохо поладить между собой.