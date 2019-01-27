Королевский эксперт заявил, что Меган Маркл досталась большая честь от королевы.

По словам королевского эксперта Виктории Арбитр, американская бывшая актриса Меган Маркл стала первой женщиной, которая получила титул герцогини Сассекской. Дело в том, что первый герцог Сассекский принц Август, который дважды женился, не мог дать титул герцогини Сассекской ни одной из своих жен, поскольку оба брака противоречили Закону о королевских браках и были признаны недействительными. Мисс Арбитр также смогла пролить свет на то, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон не принцессы.

Дело в том, что титул принцессы может иметь только та женщина, которая родилась в королевской семье. По этой причине Кейт Миддлтон имеет титул герцогини, а её дочь Шарлотта – принцессы.