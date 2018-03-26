Отец Меган Маркл считает, что она несчастлива в браке

Томас Маркл снова добавил головной боли молодой герцогине Сассекской. На этот раз отец Меган Маркл заявил, что, по его мнению, его дочь слишком многим пожертвовала ради брака с принцем.

О том, что отношения отца и дочери разладились, знает уже весь свет. Но, не смотря на просьбы Меган, ее отец продолжает эпатировать публику новыми откровениями. Недавно он дал интервью, в котором заявил, что его дочь несчастлива в браке. Это выдают ее глаза и улыбка, заявил Томас. Он считает, что сейчас молодая женщина выглядит так, как будто постоянно боится попасть впросак. А улыбку Меган ее отец назвал «выстраданной».

Кроме того, очередная порция критики досталась новоиспеченным родственникам бывшей актрисы. Он раскритиковал королевскую семью за излишнюю консервативность, а дочь – за смену яркого гардероба со множеством открытых нарядов на сдержанный и утонченный стиль, принятый при дворе.

Томас Маркл полон решимости лететь в Лондон и искать примирения с дочерью, даже не имея королевского приглашения. Он заявил, что хочет восстановить теплые отношения с Меган и рассчитывает, что она будет заботиться об отце на склоне его жизни. При этом речь идет не о деньгах, а об отношениях, подчеркнул мужчина.

Ранее инсайдеры из окружения герцогини Сассекской рассказывали, что Меган Маркл практически не общается с отцом из-за его громких заявлений в прессе. Скорее всего, его отсутствие на свадьбе дочери тоже было связано отнюдь не с болезнью, а с тем, что Меган никак не удается урезонить отца. В свою очередь, мужчина уверен, что королевская семья сторонится его, поскольку Томас получил «некоторую прибыль» от общения с репортерами.