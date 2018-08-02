Отец Меган Маркл сравнил королевских родственников с сектантами

Томас Маркл считает, что чрезмерная закрытость убивает народную любовь к британской монаршей семье.

Отец герцогини Сассекской вновь «отличился», решив дать несколько рекомендаций британской королевской фамилии. Общаясь с репортерами, Томас Маркл заявил, что, по его мнению, своей закрытостью монаршая семья похожа на членов секты сайентологов или Степфордских жен. Мистер Маркл посоветовал членам монаршей семьи почаще выходить в народ и общаться с поклонниками – тогда их популярность среди подданных обязательно возрастет.

Приближенные к семье принца Гарри источники уже рассказывали прессе, что молодая герцогиня Сассекская чрезвычайно расстроена поведением отца и неоднократно просила его не общаться с прессой. Некоторое время назад Томас Маркл публично высказал намерение последовать этому желанию ради восстановления теплых отношений с Меган. Однако сейчас снова принялся «информировать общественность» о своих новоиспеченных родственниках. Причем заявил, что будет заниматься этим до тех пор, пока не будет принят при дворе как равный.

Ранее сообщалось, что супруга принца Гарри не общается с отцом с самой своей свадьбы, состоявшейся в середине мая. Инсайдеры рассказали, что она крайне расстроена «заявлениями», которые ее родственники периодически делают публично, полагая, что таким образом они просто пытаются извлечь выгоду из нынешнего высокого положения Меган.