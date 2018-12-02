Племянник Меган Маркл стыдиться скандальных родственников – СМИ

Племянник Меган Маркл Тайлер Дули сообщил, что эму стыдно быть частью такой скандальной семьи.

26-летний Тайлер Дули в новом интервью сказал, что его отец Томас Маркл-младший и его тетя Саманта Маркл буквально наживаются на Меган и даже не пытаются наладить отношения с герцогиней Сассекской. Племянник Меган Маркл говорит, что эму стыдно принимать в этом участие и молодой человек не хочет, чтобы его знаменитая тётя плохо о нём думала. Однако Тайлер, так и другие члены американской семьи, не имеют возможности связаться с Меган.

Напомним, ранее СМИ передавали о том, что Дули был счастлив, когда узнал, что у Меган и принца Гарри будет малыш. Более того, племянник надеется, что в скором времени Меган пригласит его во дворец и продолжит с ним общение.