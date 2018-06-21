Папарацци сняли на фото округлившийся живот беременной Меган Маркл

Британские таблоиды утверждают, что семью младшего из британских принцев ожидает не просто пополнение – герцог и герцогиня Сассекские ждут близнецов.

Многочисленные поклонники Гарри и Меган обратили внимание, что в последнее время молодая герцогиня перестала носить приталенные туалеты, которые так подчеркивали ее обычную стройность. Теперь Меган Маркл все больше отдает предпочтение свободным нарядам. Предположение, что жена принца Гарри беременна, подогрела еще и новость о том, что ее мать успешно прошла курсы по уходу за новорожденными.

А недавно британские таблоиды напечатали фото, на котором отчетливо виден округлившийся животик Меган. Репортеры тут же окрестили его огромным, заметив, что герцогиня уже не может скрывать свою беременность.

Кроме того, осведомленный инсайдер королевского двора поделился информацией, что у Гарри и Меган должны появиться на свет близнецы. Якобы даже известен их пол – это будут мальчик и девочка.

Букингемский дворец, однако, стойко продолжает хранить молчание по поводу возможного пополнения в королевской семье. Впрочем, опровержения беременности герцогини Сассекской из дворца также не поступало.