У Дженнифер Энистон сразу два новых романа

У Дженнифер Энистон сразу два романа, и в настоящее время голливудская знаменитость занята выбором нового спутника жизни. А пока что актриса наслаждается заботой и вниманием своих новых поклонников, сообщает западная пресса.

После развода в феврале 2018 года с актером Джастином Теру в личной жизни Дженнифер наступило затишье. СМИ даже отмечали, что она «совсем раскисла», тогда как ее бывший супруг явно вовсю наслаждался вновь обретенным статусом холостяка. Но недавно выяснилось, что и Энистон недолго грустила о разрыве с мужем. Близкий к актрисе источник рассказал, что Джен снова бегает на романтические свидания, причем сразу с двумя кавалерами.

Кто они, остается тайной. Известно лишь, что оба новых кавалера звезды не имеют никакого отношения к актерской среде. Один занимает серьезный пост в технической отрасли, а другого вполне можно назвать свободным художником. С серьезным мужчиной актрису познакомили общие друзья, а художника она встретила, начав работу над своим новым проектом. При этом источники уверяют, что происходящее в личной жизни актрисы не выходит за рамки приличий: оба романа находятся на так называемой «конфетно-букетной» стадии, так что у Энистон еще есть время определиться, кто из поклонников милее ее сердцу. А пока что актриса бегает на свидания и просто светится от счастья.

Напомним, Дженнифер Энистон была замужем за одним из идолов Голливуда Брэдом Питтом. После пяти лет в браке супруги развелись – Брэда увела из семьи Анджелина Джоли после съемок в «Мистер и миссис Смит». Спустя три года Дженнифер познакомилась с Джастином Теру, а в 2015 году вышла за него замуж. Но в феврале этого года актеры сами объявили о разводе, подчеркнув, что сохранили дружбу и взаимоуважение.