Истфак МГУ извинился перед Третьяковской галереей

Исторический факультет МГУ имени Ломоносова признал неправоту своих сотрудников и извинился за них перед руководством Третьяковской галереи. В свою очередь в Третьяковке объяснили, что ведут борьбу с нелегальными гидами и выразили надежду, что к началу нового сезона и учебного года все конфликтные моменты вокруг проведения экскурсий в залах музея будут разрешены.

Напомним, в июне в соцсетях появилась информация, что из залов Третьяковской галереи выдворили нескольких посетителей, которые обсуждали со своими знакомыми увиденное на выставках. Кроме того, несколько научных работников исторического факультета МГУ опубликовали открытое письмо к Минкульту, в котором рассказали об инциденте на выставке Верещагина.

По их словам, во время проведения в залах музея занятия со студентами к ним подошли сотрудники службы безопасности Третьяковки и потребовали прекратить экскурсию, поскольку она не согласована, а значит, запрещена. Законное требование сотрудников музея было встречено негативной реакцией, позже работники факультета отрицательно высказывались об инциденте публично, в том числе в СМИ.

Руководство истфака считает, что инцидент нанес вред репутации не только музея, но и самого факультета. Там извинились перед администрацией Третьяковской галереи и выразили надежду, что происшедшее не отразится на многолетних дружеских связях вуза и музея.

В Третьяковской галерее, в свою очередь, рассказали, что сейчас активно борются с незаконными гидами. В музее участились жалобы на то, что во время экскурсий посетители получают неправильную информацию. После проверки такой информации выяснилось, что экскурсии проводили не работники музея, а посторонние лица.

С 15 мая в галерее ввели новые правила проведения экскурсий, открытых занятий и других мероприятий. Теперь все работники музея имеют именные бейджи, а посторонним лицам, которые проводят экскурсии либо занятия, бейджи с надписью «ГИД-гость» выдаются после регистрации мероприятия в электронном журнале. В случае, если мероприятие не зарегистрировано, его имеют право прервать.

В Третьяковке заявили, что рады всем своим гостям, но просят их выполнять установленные правила. Также там выразили надежду, что в следующем выставочном сезоне и учебном году никаких инцидентов, связанных с новыми правилами, больше не возникнет.