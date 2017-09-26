Названа дата Московского марафона

Сергей Собянин назвал в своем блоге в Twitter дату проведения Московского марафона. В этом году самый массовый забег страны состоится 23 сентября.

По словам московского градоначальника, продолжительность маршрута марафона составит 42 километра, из которых 10 – по центру столицы. Он также пригласил посетить официальную страничку мероприятия, где размещена необходимая информация для будущих участников, а также для благотворителей, волонтеров и зрителей.

Уже известно, что спортсменам Московского марафона предстоит бежать по набережным Москва-реки, Садовому и Бульварному кольцу, по Тверской улице. Участники забега увидят старые и современные достопримечательности столицы: Кремль, «сталинские» высотки и небоскребы Москва-Сити, Храм Христа Спасителя, Белый дом, Большой театр и другие.

Уже открыта регистрация для участия, она будет доступна до 23 августа на официальном сайте марафона. Также планируется провести дополнительную регистрацию 21 и 22 сентября на Спортивной выставке. Однако она состоится лишь в том случае, если останутся свободные заявки.