Джастин Бибер решился на предложение

Джастин Бибер наконец решил жениться и даже уже сделал предложение. Его избранницей стала 21-летняя модель Хейли Болдуин, племянница звезды Голливуда Алека Болдуина.

Радостное событие произошло во время романтической вечеринки на Багамах несколько дней назад, сообщил портал TMZ. Во время ужина в одном из клубов острова Джастин попросил посетителей отключить телефоны, а затем опустился на одно колено перед своей избранницей. Позже Хейли «засветила» кольцо с огромным камнем на фото.

24-летний Бибер славится своими любовными похождениями и частыми сменами подружек. Поэтому фанаты исполнителя предположили, что информация о помолвке – лишь способ позлить Селену Гомес, с которой Джастин периодически встречается и ссорится много лет.

Однако то, что помолвка настоящая, уже косвенно подтвердили родители влюбленной парочки. Сначала в сети появился радостный пост отца будущей невесты, актера Стивена Болдуина. Он заявил, что очень рад новости о помолвке и процитировал строки из Библии о семье. Правда, спустя несколько часов этот пост был удален.

А вот родители Бибера не стали скрывать свое одобрение решению сына. Мама певца опубликовала твит с многократно повторенным «любовь!». А отец, Джереми Бибер, опубликовал фото парочки в Instagram и написал, что гордится сыном.

Джастин и Хейли встречались в 2015 году, но спустя некоторое время стало известно об их разрыве. Тогда певец заявил, что причиной расставания стал его плотный концертный график. Однако, он не помешал молодому человеку возобновить отношения с Селеной Гомес.

Но очередное воссоединение двух звезд не было продолжительным. А уже спустя несколько дней после расставания Джастина Бибера увидели в компании Хейли Болдуин.

Нынешний роман певца и модели продолжается немногим больше месяца. Но, видимо, этого времени оказалось достаточно, чтобы влюбленные убедились в серьезности своих чувств.