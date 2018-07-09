Вот новый поворот: Джастин Бибер отложил свадьбу

Звезда поп-музыки Джастин Бибер, известный своими «метаниями» в отношениях с девушками, вновь удивил своих фанатов. После громкой помолвки с 21-летней наследницей знаменитой актерской династии Хейли Болдуин и темпераментных постов о нетерпеливом ожидании свадьбы стало известно, что звездная пара решила отложить свадьбу до будущего года.

Как сообщает портал TMZ, близкие к паре люди утверждают, что молодые люди просто хотят проверить свои чувства, а свадьба обязательно состоится. Однако некоторые инсайдеры утверждают, что на пути скоропалительного брака встала мать певца Патти Маллет, которая имеет большое влияние на сына. Говорят, что когда ее спросили о предстоящей свадьбе, она вместо комментария вспомнила старую поговорку: когда нельзя сказать ничего хорошего, лучше промолчать.

Некоторые таблоиды также подозревают, что помолвка через месяц после возобновления отношений имеет свою причину: якобы Хейли была беременна и потеряла ребенка. Поэтому теперь необходимость в скором венчании отпала. В качестве подтверждения таблоиды напоминают, как папарацци «застукали» расстроенную парочку в общественном парке, причем Бибер буквально рыдал от горя.

Джастин и Хейли знакомы давно, несколько лет назад между ними уже был роман. Однако потом певец предпочел возобновить отношения с Селеной Гомес, которые периодически продолжались до этого восемь лет. И все же недавно Джастин окончательно решил, что Хейли Болдуин значит для него гораздо больше старой подружки. В начале июля этого года во время романтической поездки на Багамы певец сделал своей избраннице предложение. Позже невеста «засветила» на фото подаренное им кольцо.