В Приморском зоопарке собака снова вскармливает хищника

11 июня в зоопарке Владивостока произошло пополнение - в семье африканских леопардов появилась еще одна малышка. Девочка родилась слабой, а у ее мамы напрочь отсутствовал материнский инстинкт. Поэтому, для спасения жизни котенка, работники зоопарка забрали ее у леопардессы сразу после рождения.

В соцсетях через знакомых нашлась собака кокер-спаниель, которая родила своих щенят буквально за день до появления маленького леопарда. Она сразу приняла малышку и вскармливала ее вместе со своими детенышами весь этот месяц. Сейчас девочка-леопард совсем окрепла, начинает играть и бегать, и уже скоро ей нужно будет подыскивать новый дом.

Кстати, имени у котенка всё еще нет. Работники зоопарка планируют выбрать его вместе с горожанами на своей инстаграм-странице.

Напомним, случай, когда собака заменяет малышам хищника родную маму, не единичный в зоопарке Владивостока. В прошлом году золотистый ретривер Тесси также выкормила котенка леопарда Милашу.