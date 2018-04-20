Жители Ульяновска требуют заменить тополя другими деревьями

«Гражданский патруль» города собирается написать петицию, в которой потребуют озеленить Ульяновск более подходящими деревьями. По словам жителей, убрав тополя, можно снизить количество аллергических заболеваний, пожаров и травм.

Как сообщают горожане, с тополями сейчас связаны только проблемы. Прежде всего, это ежегодное цветение, когда большинство страдает из-за вредных аллергенов. Также пух, который лежит мусором по всему городу, легко воспламеняется. Это случается из-за неосторожных детских игр и жары. За сезон случаев пожара насчитывается несколько сотен. Кроме того, именно тополя являются теми деревьями, которые падают во время грозы. Структура древесины достаточно рыхлая, она гниет, а корневая система слабая. Деревья падают на автомобили, здания, линии электропередач, а также представляют собой угрозу для людей.

В связи с этим была создана петиция, в которой указана просьба заменить деревья. Лучшими альтернативами для озеленения были названы дубы, липы, каштаны и хвойные. Среди тополей также есть хорошие виды – лавролистный и пирамидальный. Эти деревья очень крепкие, выделяют много кислорода и не имеют пуха.