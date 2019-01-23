Специалисты вырастили тополя без пуха

Исследователями из Ростова разработан способ выращивания тополя без так мешающего и раздражающего людей пуха.

Сбылась мечта всех аллергиков. Ученые утверждают, что избавиться от провокатора насморка и красных глаз - это реальность, а не фантастика.

Сотрудники института разработали новый способ воспроизводства тополей, который называют микроклональный. И что интересно, таким путем могут размножаться только мужские образцы растений. Они не производят пух.

Когда опускается семя в землю, мы не в состоянии предугадать пол будущего дерева. Клонирование избавит от сомнений и ошибок. Из листьев мужского тополя можно получить огромное количество двойников. И времени на это уйдет совсем немного.

Кстати, именно способность быстро расти и сделали тополь самым популярным деревом, которое использовали для благоустройства городов.

Правда, клонирование тополя пока дело штучное. Но это дело времени. Как только появится потребность в таких саженцах, исследователи готовы удовлетворить спрос желающих путем увеличения объемов воспроизводства. Тем более, что технология клонирования уже опробована и, по словам ученых, доказала свою эффективность и безопасность.