Маленький сын Евгения Плющенко рассказал о травме на тренировке

5-летний сын Евгения Плющенко решил поддержать травмированного отца. На его собственной страничке в Instgram появилось видео малыша после падения во время тренировки на льду.

5-летний Саша Плющенко идет по стопам знаменитого отца и осваивает сложную ледовую науку. К сожалению, без падений в спорте не обходится. На прошлой неделе Саша упал, отрабатывая свою программу, и сильно ударил колено. Однако мальчик не заплакал. Пока звездный папа утешал его и приводил коленку в порядок, Саша мужественно сдерживал слезы, и в результате так и не проронил ни слезинки.

Подпись под видео гласит, что «малыши спортсмены почти никогда не плачут», потому что рядом их родители. А когда папы и мамы рядом нет, их поддерживают тренеры. Многочисленные подписчики юного фигуриста оценили его мужество, а также согласились, что малыш унаследовал спортивный характер своего отца.

Ролик был опубликован через несколько дней после того, как во время тренировки серьезную травму получил Сашин папа. Евгений Плющенко травмировал шею, теперь он вынужден ходить в воротнике и интенсивно лечиться, чтобы поскорее вернуться на лед. Плющенко-старший записал небольшое обращение к фанатам и зрителям на английском языке. В нем он рассказал, что пока что не может показать поклонникам фигурного катания свою новую программу и новые прыжки. Однако надеется скоро вернуться к зрителям, а еще пообещал быть здоровым, сильным, и никогда не сдаваться.