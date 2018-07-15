«Всё в точку»: Юлия Савичева поздравила Джигана с днём рождения

По словам Юлии Савичевой, дуэты с этим певцом были интересными и успешными.

Также исполнительница поздравила с 23-летием «Русское Радио». Поклонники Юлии Савичевой согласились с тем, что её сотрудничество с Джиганом было удачным. Они поинтересовались, будут ли ещё совместные работы, подчеркнув – с удовольствием бы прослушали и такое творчество. Сама Савичева отметила, что «всё было в точку».

Кроме творческого союза, поклонники певицы заявили, что она неплохо смотрится вместе с Джиганом. По мнению фанатов, если бы не супруга исполнителя, была бы прекрасная пара. Стоит отметить, что сам певец день рождения решил отпраздновать в первую очередь выпуском нового клипа. Однако видео на «Мы молоды» подверглось ярой критике – за однообразность и даже вероятность плагиата.