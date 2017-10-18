«Привычка бежать»: Эвелина Блёданс рассказала о любви к мегаполисам

Эвелина Блёданс отметила, что в Москве уже второй день, а мыслями всё ещё на курорте, у берегов Чёрного моря.

«Какое чудесное время я там провела и как тяжело было улетать. Но, головой я понимаю, что навряд ли уже когда-нибудь смогу жить вдалеке от мегаполиса и его суеты. Уже привыкла к этому ритму, беготне, круговороту событий и мельканию лиц», - рассказала актриса. Знаменитость поинтересовалась у поклонников, так ли они любят города, как она сама, и было ли желание перебраться в более тихое место.

Большинство подписчиков подчеркнули, что действительно ритм мегаполиса «берёт своё», потому иногда хочется выбраться куда-то к морю, например, однако ненадолго. Некоторые, впрочем, отметили, что перебрались в небольшие населённые пункты, как только появилась финансовая возможность.