В Тюмени состоится первый выпуск школы комиксистов

Театральный центр «Космос» выделил место для проведения выставки комиксов, созданных учениками первой в России школы комиксистов Comic Camp Tyumen, которая состоится в Тюмени 26 августа.

Благодаря активистам комикс-движения Тюмени Георгию Елаеву и Виталию Лазаренко, в течении двух месяцев все желающие могли пройти бесплатное обучение по созданию комикса. Во время обучения преподаватели рассказали о создании сюжета, его постановке и дизайне комикса.

В качестве эксперта был приглашен профессор Школы перспективных исследований Даскин Драм, который дал ученикам несколько советов для начинающих. Выпуск первых учеников состоится в формате вечеринки с музыкой, едой, напитками и выставкой работ учеников.

Преподаватели отметили, что были очень рады увидеть такой положительный отклик со стороны жителей города и планируют продолжать работать в этом направлении.