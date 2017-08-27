Под Тверью чиновник обматерил сельчан на открытии уличного фонаря

В Тверской области местный чиновник провел торжественное открытие уличного фонаря, а затем нецензурно обругал пришедших на него сельских жителей.

В деревне Холмец появился новый уличный фонарь, открывать который приехал глава Оленинского района Олег Дубов. Однако после того, как была торжественно перерезана красная ленточка, жители села обратили внимание чиновника, что фонарь освещает нежилое здание и предложили развернуть либо перевесить его. Тогда, по словам сельчан, свет падал бы на автобусную остановку и проезжую часть улицы. Однако в ответ люди услышали, что это «не их ума дело». Дальше последовала словесная перепалка, во время которой глава района нецензурно обругал одного из участников.

Позже в Сети появилась информация, согласно которой праздник в селе испортили приезжие из города, а селяне якобы не смогли дать им отпор. При этом участников инцидента назвали «подогретой алкоголем гопотой» и оппозиционерами.

По информации местных СМИ, два года назад тот же чиновник уже участвовал в подобном торжестве – он перерезал ленточку на открытии помойки в поселке Мирный и получил порцию ироничных комментариев от пользователей соцсетей.