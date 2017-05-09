Система сканирования глаза запущена на границе Сингапура

Предполагается, что в будущем новая технология заменит нынешний способ контроля по отпечаткам пальцев.

Управление иммиграции и контроля Сингапура сообщает о том, что уже сейчас запущена новая система биометрического контроля - с помощью сканирования радужной оболочки глаза. В настоящее время она доступна только для граждан страны и ее жителей с постоянным статусом, при наземном переходе с территории Малайзии и в одном из морских портов.

Кроме этого известно, что такая процедура не отменяет уже действующие - проверку паспорта и контроль отпечатка пальца - но в дальнейшем планируется такая возможность. Уже сейчас изготавливаются новые, усовершенствованные заграничные паспорта с дополнительными биометрическими данными.

Напомним, что с 3 августа в России вступил новый закон, повышающий размер гос. пошлин за выдачу биометрических загранпаспортов, а также свидетельств о регистрации ТС (СОР). Таким образом, «стоимость» загранпаспортов с биометрическими данными увеличилась с 3500 руб. до 5000 руб. Для детей, младше 14 лет - с 1500 до 2500 руб.