Сэкономили: жители Ржева возмущены миниатюрными лавками за 15 тысяч рублей

Жители города Ржев написали гневное сообщение в соцсети о работе местных коммунальных служб. По их словам, благоустройство двора одного из домов растянулось на неприлично большой срок.

Мало того, что сроки выполнения работ оставляют желать лучшего, но и качество уже сделанного вызывает большие вопросы. Так, жильцов дома возмутили размеры лавок, установленных во дворе. Сидения, размером около метра, рассчитаны, вероятно, на детей детсадовского возраста. А металлические поручни ограничивают, и без того малое, пространство для отдыха. Ржевитяне недоумевают: о чем думали коммунальщики, проектируя такие лавочки. По их мнению, налицо пресловутый «распил» бюджета, выделенного на благоустройство, или какая-то изощренная форма экономии материалов для изготовления лавки. К тому же, вместо запланированных двух, во дворе пока установлена одна миниатюрная скамейка, явно не рассчитанная на отдых. На все претензии жильцов подрядчик, проводящий работы, отвечает, что фирма разорится, если каждый двор потребует установку лавок за 15 тысяч рублей.