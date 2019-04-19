Интерес московского бизнеса к обустройству игровых площадок в городских дворах растет

Во вторник (4 июня) столичные власти решили обеспечить благоустройство 17 дворов в Таганском районе города на средства, вырученные от работы платных парковок. Заказы по обустройству детских игровых площадок во дворах мегаполиса в последнее время становятся все более привлекательными для местных предпринимателей. По словам вице-мэра города Владимира Ефимова, только в минувшем году было заключено свыше 800 контрактов на проведение соответствующих работ. За отчетный период по итогам 843 прямых закупок претендентами на благоустройство детских площадок в среднем были по четыре компании. При этом кроме прямых закупок, благоустройство игровых площадок в столичных дворах также часто включается в закупки на комплексное благоустройство районов и округов, — уточнил чиновник. Об этом сообщил сайт «Вечерняя Москва».

Московские предприниматели говорят о том, что работы по благоустройству детских площадок отмечаются рядом позитивных моментов. К их числу относятся гарантированность заказа, четко обозначенный сроки его выполнения и помощь, которую город готов оказать исполнителю в любое время.







