Доля закупок у малого бизнеса в столице за семь лет увеличилась в 12 раз

Шестого июня в Санкт-Петербурге приступили к проведению ПМЭФ-2019. Первый день работы этого масштабного форума отметился выступлением заммэра Москвы Владимира Ефимова, рассказавшего о том, что за семь минувших лет доля закупок столичных заказчиков у субъектов малого предпринимательства (СМП) увеличилась в 12 раз. В минувшем году на долю малого бизнеса пришлось до 40% всего объема закупок по 44-ФЗ. За пятилетку столичные заказчики приобрели у малого бизнеса товары и услуги на сумму в 1 триллион рублей. Об этом пишет сайт московского градоначальника.

В настоящее время региональные поставщики проявляют повышенный интерес к московскому рынку закупок. Достаточно сказать, что в прошлом году 25% от общего объема закупок мегаполиса у СМП пришлось на поставщиков из других субъектов РФ. Драйвером роста стал интернет-ресурс «Портал поставщиков». Каждый день на нем регистрируются 100-200 уникальных пользователей. В связи с таким активным интересом есть основания прогнозировать в 2019 году рост доли региональных поставщиков в столичных закупках до 30%.







