Коммунальщики «нагрели» Волочкову на 1,5 миллиона

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова, похоже, в очередной раз пострадала из-за своей доверчивости. В этот раз обидчиками звезды стали коммунальщики, нагревшие руки на содержании поместья звезды.

Как рассказал журналистам адвокат Волочковой Владимир Комсолев, не так давно Анастасия решила лично разобрать счета за обслуживание своего дома – охрану, уборку и вывоз мусора. Тогда и обнаружилось, что уже продолжительное время управляющая компания выставляет балерине счет за услуги, намного превышающий расходы ее соседей. По словам юриста, таким образом кто-то положил себе в карман не меньше полутора миллионов рублей.

Звезда намерена разобраться во всем до конца и решить ситуацию мирным путем. Однако в случае необходимости Волочкова готова судиться с людьми, пытающимися сыграть на ее доверчивости, говорит адвокат. Сейчас изучаются и собираются необходимые документы, которые в случае необходимости будут представлены в суд и помогут защитить права и имущество балерины.

Заметим, что этот случай – не первый для Волочковой. Не так давно сообщалось, что водитель балерины украл 3 миллиона долларов с ее банковского счета. Позже стало известно, что звезду обнесла собственная домработница. Сама звезда считает, что ее подводит излишняя доверчивость, которая часто не дает ей рассмотреть в окружающих их корысть.