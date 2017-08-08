Виселица в центре города была установлена мэрией Омска

Большое удивление и неоднозначные реакции у омичей вызвала установка виселицы, приуроченная к дню города Омск.

Конструкция виселицы была установлена на одной из праздничных площадок города, 4 и 5 августа. Фотография, где девушка стоит с петлей на шее на одной из набережных Омска, обошла все крупные паблики города.

По словам представительницы мэрии, обустройством площадки занималось военно-историческое общество, которое попробовало максимально наглядно воплотить на набережной Омской крепости петровскую эпоху. Также она утверждает, что зрителям такие конструкции и организованное представление понравились, никаких резонансных реакций у общества не было.

В то же время представитель исторического общества «Служилые люди Сибири» утверждает, что это была не виселица, а устройство для подвешивания овощей, которые в ходе представления разрубались. После завершения праздника это сооружение должны были сразу убрать, но в какой-то момент отвлеклись. Именно в это время и были сделаны фотографии с петлей на шее, вызвавшие в интернете шок.

С начала лета в Омске было скошено около 5 гектаров конопли. По словам представителей власти в основном это наркосодержащее растение растет на бесхозных территориях, а конкретные места, как правило, сообщаются непосредственно горожанами.