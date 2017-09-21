Житель Омска устроил слежку за дорожными рабочими

Житель Омска устроил настоящую слежку за дорожными рабочими. Он контролировал работу дорожников через камеры.

Мужчина из Омска решил проследить, как работники справляются с расчисткой дорог от снега. 11 января в городе прошел сильный снегопад. В мэрии Омска сообщили, что на устранение последствий прошедшего снегопада было направлено 426 единиц автотехники.

Житель Омска установил контроль за выполнением работ. Он следил за уборкой города через веб-камеры, которые расставлены в разных частях города.

Свою подборку фрагментов видео мужчина выложил в Сеть. В материале видно, что дорожные службы Омска исправно выполняют свою работу.