СМИ: Ричард Гир снова станет отцом в 68 лет

Ричард Гир скоро станет дважды отцом. Испанские СМИ рассказали о беременности молодой жены известного актера.

Правда, пока что информация испанских репортеров ограничивается лишь самим фактом беременности – пол будущего малыша неизвестен, как и предполагаемое время его появления на свет. При этом ни сама звездная пара, ни ее представители информацию о скором пополнении в их семействе не комментируют.

Заметим, что у каждого из супругов уже есть дети от других браков. У Ричарда Гира растет сын Гомер, которому уже исполнилось восемнадцать лет. А у его жены Алехандры растет 6-летний сын от первого брака с американцем – миллиардером Робертом Фридландом.

68-летний Ричард Гир и 35-летняя Алехандра Сильва тайно сочетались браком по буддийскому обряду в апреле этого года. Хотя роман звезды Голливуда и испанской журналистки и предпринимательницы начался еще четыре года назад, раньше пожениться они не смогли. Несколько лет Гир пытался получить развод у второй жены, актрисы и модели Кэри Лоуэлл, матери Гомера.

От своей молодой жены актер просто без ума. В одном из интервью Гир рассказывал, что женился на умной, красивой и терпеливой женщине, умеющей сострадать и прощать. Не удивительно, что в последнее время звезда меньше снимается.

Хотя совсем уж забрасывать актерскую карьеру Ричард Гир явно не планирует. В мае этого года стало известно, что актер начинает съемки в новом сериале производства ВВС.