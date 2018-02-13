В Японии планируют наладить доставку посылок дронами

Японское министерство транспорта рассматривает возможность организовать доставку почтовых отправлений с помощью беспилотников. Дроны будут заменять почтальонов в горных и труднодоступных районах, на малых островах и в зонах стихийных бедствий.

Как сообщают японские СМИ, по замыслу авторов проекта, беспилотники будут оснащаться специальными датчиками погоды, которые дадут им возможность менять свой курс или совершать экстренную посадку в случае опасности. Кроме того, почтовые компании должны будут оборудовать специальные посадочные площадки для дронов. Жители смогут получать небольшие посылки по номеру своего заказа, а также отправлять в обратном направлении свои послания.

Перечень грузов, которые можно будет отправлять с помощью беспилотной доставки, пока не определен.

Особенно актуальным вопрос организации беспилотной доставки грузов стал для Японии после прихода тайфуна Шаньшань, который практически полностью парализовал почтовые и транспортные коммуникации на большей части страны.

Ранее сообщалось, что «Почта России» также предприняла попытку использовать беспилотники в качестве средства доставки. В апреле этого года испытания дрона проводились в Улан-Удэ, однако закончились провалом. Однако в компании заявили, что не намерены отказываться от проекта.