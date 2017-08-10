«Почта России» без объяснения причин перестала доставлять посылки. Уже несколько месяцев компании несут убытки и не могут получить ответ от организации на вопрос: почему посылки перестали доставлять.

Тревогу забил основатель сервиса «Моя Фабрика». Денис Васильченко рассказал, что с почтой у него был заключен договор на доставку посылок в США. Сотрудничество протекало успешно. Компании был выделен личный менеджер для урегулирования всех вопросов. Однако в октябре 2017 года ситуация изменилась.

Все посылки, которые были отправлены с этого времени до сих пор не доставлены клиентам. Это приносит колоссальные убытки российской компании. Менеджеры перестали отвечать на запросы. А «Почта России» ущерб возмещать не собирается. Кроме того, причины того, что посылки не доставляются, в государственном учреждении не объясняются. Единственное, что предлагает почта – писать заявления на розыск.

Как выяснилось, такая проблема коснулась не только одной конкретной компании, но и десятки других организаций пострадали от неожиданного сбоя в работе.