«Почта России» ускоряет свою работу

По качеству оказания услуги доставки-EMS «Почта России» заняла четвертое место из 198-ми возмжных, собщает консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers.

Данный рейтинг составлен по результатам периода апрель-июнь 2018 года. Российская почта уступила первые три места доставкам стран Сингапура, Грузии и Бутана. Критерии, по котором оценивалось качество оказания данной услуги - сроки доставки посылок из-за рубежа, скорость передачи статуса посылок, а также показатели увеличения экспорта.

Отметим, что российский оператор с 2012 года поднялся со 140го места на 4е, что говорит о действительном увеличении его показателей по данным критериям.

Известно, что критерий выполнения установленных сроков доставки увеличился практически на 30 % - до 93 %, а своевременность передачи данных о статусе посылки возросла до 98 %.

Как отмечает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли, Иванов Александр, в ближайшее время у «Почты России» появится весомый толчок к еще большему своему развитию, т.к. не так давно стало известно, что китайский AliExpress взял курс на сокращение сроков своей доставки в любую точку мира до 5 дней. По этой причине Иванов прогнозируют значительные изменения на рынке экспресс-перевозок.

10 августа стало известно, что «Почта России» ввела в действие упрощенную систему получения посылок. В настоящее время клиенты почты могут зарегистрироваться в системе упрощенного контроля (для этого необходим паспорт и номер мобильного) и в дальнейшем, при получении посылок и заказных писем, нужно будет только назвать индивидуальный код из пришедшего СМС.